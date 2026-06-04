Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью для RT.

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Какое очередное циничное заявление сделал Лавров?

Российский дипломат заявил, что Россия готова вести переговоры по завершению войны с Украиной, однако также добавил, что от Киева такой готовности якобы не наблюдается.

Вместе с тем Лавров отметил, что его удивили заявления государственного секретаря США Марко Рубио о том, что Кремль не готов идти на уступки в рамках мирных переговоров.

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Это очень странно слышать от участника встречи в Анкоридже 15 августа прошлого года, где президент Путин принял предложения президента Трампа, которые касались первостепенных шагов, которые бы позволили остановить боевые действия и начать переговоры,

– уточнил политик.

Также в Москве продолжают озвучивать жесткие позиции относительно возможного вступления Украины в НАТО или ЕС.

"Рютте плевать хотел на то, что для США неприемлемо вступление Украины в НАТО", – добавил Лавров.

Также глава МИД отметил, что европейцам проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС, иначе Евросоюз тогда развалится.

Заметим, что 3 июня Силы обороны атаковали ряд важных объектов противника, в частности нефтяную инфраструктуру в Санкт-Петербурге. Сразу после успешных поражений заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях ПМЭФ снова повторил, что Россия якобы открыта к переговорам. По его словам, позиция Кремля по "поиску путей политико-дипломатического мирного урегулирования хорошо известна".

В то же время он отверг вероятный вариант двусторонних переговоров Украины и России без посредников, вместо этого предложив Киев – Москва – Вашингтон.