Про це заявив глава російського МЗС Сергій Лавров в інтерв'ю для RT.

Дивіться також У Кремлі різко заговорили про переговори після атак на Санкт-Петербург

Яку чергову цинічну заяву зробив Лавров?

Російський дипломат заявив, що Росія готова вести перемовини щодо завершення війни з Україною, однак також додав, що від Києва такої готовності нібито не спостерігається.

Разом із тим Лавров зауважив, що його здивували заяви державного секретаря США Марко Рубіо про те, що Кремль не готовий йти на поступки у рамках мирних переговорів.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Це дуже дивно чути від учасника зустрічі в Анкориджі 15 серпня минулого року, де президент Путін прийняв пропозиції президента Трампа, які стосувалися першорядних кроків, які б дозволили зупинити бойові дії і розпочати переговори,

– уточнив політик.

Також у Москві продовжують озвучувати жорсткі позиції щодо можливого вступу України до НАТО чи ЄС.

"Рютте начхати хотів на те, що для США неприйнятний вступ України до НАТО", – додав Лавров.

Також глава МЗС зазначив, що європейцям простіше ухвалити Україну в НАТО, ніж у ЄС, інакше Євросоюз тоді розвалиться.

Зауважимо, що 3 червня Сили оборони атакували низку важливих об'єктів противника, зокрема нафтову інфраструктуру в Санкт-Петербурзі. Одразу після успішних уражень заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін на полях ПМЕФ знову повторив, що Росія нібито відкрита до переговорів. За його словами, позиція Кремля щодо "пошуку шляхів політико-дипломатичного мирного врегулювання добре відома".

Водночас він відкинув імовірний варіант двосторонніх переговорів України та Росії без посередників, натомість запропонувавши Київ – Москва – Вашингтон.