Слова російських посадовців цитують пропагандистські ЗМІ.

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Що кажуть росіяни про переговори?

Заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін на полях ПМЕФ знову повторив тезу про нібито "відкритість Росії до переговорів". За його словами, позиція Кремля щодо "пошуку шляхів політико-дипломатичного мирного врегулювання добре відома".

Водночас він відкинув можливість прямого діалогу між Києвом і Москвою, запропонувавши натомість формат "Росія – США – Україна". Галузін також фактично виключив участь європейських країн, які, за його словами, "не фігурують у тристоронній схемі".

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Тим часом речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що російсько-американські контакти щодо України нібито тривають. Посадовиця не навела жодних деталей і згадала так званий "дух Анкориджа" – країна-агресорка, мовляв, готова продовжувати переговори з Вашингтоном, які розпочалися на саміті на Алясці.

Не залишився осторонь і представник Кремля з питань економічної співпраці Кирило Дмитрієв.

Він наголосив, що Москва цінує зусилля команди президента США Дональда Трампа у контексті мирних переговорів і додав, що контакти між сторонами відбуваються кілька разів на тиждень.

До слова, попри заяви росіян, у Німеччині вважають, що між Європою та Росією поступово з'являється простір для переговорів щодо війни в Україні.

За словами чиновників, важливу роль у потенційних контактах із Москвою може відігравати формат E3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія. Саме ця група вже неодноразово виступала координатором ключових дипломатичних ініціатив Європи у питаннях безпеки та міжнародної політики.