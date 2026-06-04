Про це йдеться в статті WSJ.

Дивіться також Збираються воювати до 2036 року, а ядерна зброя – позитив: у Росії показали "плани розвитку"

Що за розкол відбувається в Росії через війну?

Журналісти звернули увагу, що нездатність Росії вийти з глухого кута у війні в Україні стала дуже очевидною. Настільки, що впливові представники російського істеблішменту почали публічно закликати до припинення конфлікту.

Утім, рішення, звісно, за Путіним. А він поки не поспішає визнавати реальність і припиняти війну. Але може це зробити, якщо перебіг війни "ще більше зміниться на користь Києва".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Заклики лунають не лише з боку бізнес-еліти та більш ліберальних кіл російського істеблішменту. Деякі з найвідоміших російських "яструбів" також стали набагато відвертіше висловлювати переконання, що Москва просто не має можливості здобути повну перемогу над Україною,

– пише видання.

Медійники навели найпомітніші висловлювання:

" Фахівці зі створення альтернативної реальності переконали не лише населення, а й самих себе, що вигадана ними ілюзія є насправді реальністю. Рано чи пізно ці світи ілюзії та реальності неминуче зіткнуться. І зараз це відбувається у найболючішій формі " (Олег Царьов).

" (Олег Царьов). " Ми неприпустимо повільні (...) Треба будувати по-новому армію, ВПК, цивільну промисловість. Внутрішньополітична модель теж має поступово змінюватися " (Олексій Чадаєв, голова дослідного центру безпілотної війни "Ушкуйник"). Він написав, що якщо не намагатися щось зробити, то це дорога вже до повноцінної поразки. На його думку, після війни з Україною почнеться другий раунд, серйозніший – війна Росії проти Заходу.

" (Олексій Чадаєв, голова дослідного центру безпілотної війни "Ушкуйник"). Він написав, що якщо не намагатися щось зробити, то це дорога вже до повноцінної поразки. На його думку, після війни з Україною почнеться другий раунд, серйозніший – війна Росії проти Заходу. Убивство Зеленського, інших представників української еліти "значно підвищили б рівень схвалення влади з боку російського населення, а також різко збільшили вартість підтримки Києва з боку Євросоюзу. Але не призвели б до негайної поразки України і загалом слабко вплинули б на досягнення Росією цілей війни" (Василь Кашин, директор Центру комплексних європейських та міжнародних досліджень при Московській вищій школі економіки).

На думку Кашина, такі удари все одно не зможуть обезголовити Україну як державу. Ба більше, до влади може прийти "нове покоління більш активних, амбітних та радикально налаштованих лідерів".

Також він закликав перестати спалювати ресурси під Малою Токмачкою та готуватися до майбутньої війни зі США. Іще виступив проти ядерного удару по Україні та вважає, що наша держава зможе тримати фронт ще багато років. А повалення Зеленського, щоб установити проросійський режим, "у межах СВО не можна реалізувати".

Звичайно, погляди Кашина не поділяють усі. У тому ж журналі "Россия в глобальной политике" російський науковець-"яструб" Сергій Караганов неодноразово погрожував ядерною війною проти Заходу, якщо Україна не капітулює. Аналітики Росії кажуть, що більш прагматичний підхід, який визнає межі російської військової потужності, підтримують у деяких колах Кремля, зокрема впливовий заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кирієнко, зовнішня розвідка Росії та економічний блок, який прагне повернення до певної нормальності,

– мовиться в статті.

А от курс на ескалацію підтримують дедалі потужніше Друге управлінням Служби внутрішньої безпеки ФСБ, різношерста група військових пропагандистів, аналітиків та "добровольців". Вони хотіли би напасти на країни Балтії або інші.

WSJ іронізує, що ці люди не тільки прагнуть історичного розриву із Заходом, але й хочуть перетворити Росію "на православну суміш іранської теократії та північнокорейського тоталітаризму".

Також медійники звернули увагу, що 1 червня у Telegram-каналі відставного генерала Андрія Гурульова, відомого депутата російського парламенту, з'явився "гіркий допис про патову ситуацію в Україні та про невиправданий оптимізм російських командирів" з рожевими окулярами.

Та вже за кілька годин у месенджері Max Гурульов заявив, що телеграм нібито зламали. Частина росіян уже заявила, що його змусили цензурувати незручну правду.