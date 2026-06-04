Такі заяви російський диктатор зробив під час спілкування з керівниками міжнародних інформагентств на полях Петербурзького економічного форуму.

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Воєнний злочинець Путін заявив, що наміри Росії "укласти угоду" та водночас прагнення контролювати весь Донбас не суперечать одне одному.

Він також підкреслив, що Росію в контексті війни в Україні цікавить реальна ситуація на фронті, а не зовнішні оцінки чи заяви окремих політиків маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо. За словами диктатора, російські війська продовжують наступальні дії на всіх напрямках.

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Немає місця, де не було б наступу збройних сил Росії у СВО,

– підкреслив Путін.

Також диктатор заявив, що Росія повністю контролює територію так званої "ЛНР" і понад 85% "ДНР". Він стверджує, що під контролем Росії нібито нині перебуває близько 80% Запорізької області.

Разом із тим він торкнувся теми чисельності української армії, заявивши, що у ЗСУ "катастрофічно не вистачає особового складу". За його словами, чисельність українського війська останнім часом скоротилася на 100 тисяч осіб, а щомісячні втрати нібито становлять 40 тисяч.

Зауважимо, що нещодавно Рубіо заявляв, що втрати російської сторони перевищують кількість поранених.

Окрім того, російський лідер повідомив нібито про зростання випадків дезертирства в Україні, назвавши це однією із головних проблем ЗСУ.

Путін порівняв Росію із Україною у питанні "патріотизму та волі народу". За його словами, у росіян цього буцімто більше, й саме такий аспект є ключовим у досягненні цілей "СВО".

Водночас диктатор відзначив готовність Москви все ж домовитись із Україною про завершення війни мирним шляхом на базі Анкориджу.

Москва готова піти на компроміси, обумовлені в Анкориджі, потрібно щоб на них погодився Київ,

– зазначив Путін.