Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди "Мадьяр".

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Что поразили на ВОТ?

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ сообщил, что в ночь на 5 июня украинские беспилотники поразили 5 судов в портах Мариуполя и Бердянска, а также в прибрежных водах временно оккупированных украинских территорий.

По его словам, речь идет о сухогрузах и танкерах, которые Россия активно использовала непосредственно для незаконно вывезенного украинского зерна, а также перевозки военных грузов и горючего для оккупационной армии.

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Согласно объяснению "Мадьяра", чтобы скрыть свою деятельность, судна меняли названия и выключали системы отслеживания, однако это не помешало украинским военным обнаружить и атаковать важные для противника цели.