Детали успешной операции раскрыл командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.

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Что известно о новых поражениях?

В общем, атакованный корабль использовался для патрулирования морских акваторий, охраны портов и судов, а также был оснащен средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, среди пораженных объектов – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", навигационное оборудование, цистерны, локомотивы и трансформаторные установки.

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Удар по российскому кораблю: смотрите видео со страницы "Мадьяра"

Какие еще цели атаковали Силы обороны в последнее время?

Накануне, 3 июня, украинские беспилотники долетели до Санкт-Петербурга. Там под ударом оказался нефтяной терминал. Без поражений не осталась и Кронштадтская военно-морская база.

Поражение получил, в частности, корвет "Бойкий", связанный с "теневым" флотом страны-агрессора. Пожар и разрушения на судне подтвердили и спутниковые снимки.

Под удар попал и Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области. Предприятие изготавливает компоненты для систем управления авиационной и ракетной техники, в частности элементы навигации, стабилизации и автопилотов для самолетов, ракет и БпЛА.

Также поражена радиотехническая система РСБН-4Н на аэродроме Саки в оккупированном Крыму. Кроме этого, под удары попали склад боеприпасов и дронов в Галициновке, склад горюче-смазочных материалов в Белолуцком и командно-наблюдательный пункт в Селидово.