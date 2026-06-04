Деталі успішної операції розкрив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

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Що відомо про нові ураження?

Загалом, атакований корабель використовувався для патрулювання морських акваторій, охорони портів і суден, а також був оснащений засобами протиповітряної оборони.

Крім того, серед уражених об'єктів – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир", навігаційне обладнання, цистерни, локомотиви та трансформаторні установки.

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Удар по російському кораблю: дивіться відео зі сторінки "Мадяра"

Які ще цілі атакували Сили оборони протягом останнього часу?

Напередодні, 3 червня, українські безпілотники долетіли до Санкт-Петербурга. Там під ударом опинився нафтовий термінал. Без уражень не залишилася й Кронштадтська військово-морська база.

Ураження зазнав, зокрема, корвет "Бойкий", пов'язаний із "тіньовим" флотом країни-агресорки. Пожежу й руйнування на судні підтвердили й супутникові знімки.

Під удар потрапив і Мічурінський завод "Прогрес" у Тамбовській області. Підприємство виготовляє компоненти для систем управління авіаційної та ракетної техніки, зокрема елементи навігації, стабілізації та автопілотів для літаків, ракет і БпЛА.

Також уражено радіотехнічну систему РСБН-4Н на аеродромі Саки в окупованому Криму. Окрім цього, під удари потрапили склад боєприпасів і дронів у Галицинівці, склад пально-мастильних матеріалів у Білолуцьку та командно-спостережний пункт у Селидовому.