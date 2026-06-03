Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які російські об'єкти вдалося уразити?

Зокрема, військові уразили нафтовий термінал "Санкт-Петербург", що в Ленінградській області Росії. В Генштабі підтвердили ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу.

Як зазначає командування, цей нафтовий термінал є одним із найбільших перевальних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та відіграє важливу роль у забезпеченні експорту й логістики паливних ресурсів Росії.

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Довідка. Пропускна здатність становить 10 мільйонів тонн на рік. Об'єкт також задіяний у забезпеченні потреб військових формувань держави-агресорки.

Крім того, за попередньою інформацією, Сили оборони уразили кораблі та об'єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Наразі масштаби завданих пошкоджень уточнюються.