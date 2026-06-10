Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 9 червня?

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;
  • танків – 12 004 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 717 (+7);
  • артилерійських систем – 43 713 (+74);
  • РСЗВ – 1 857 (+6);
  • засобів ППО – 1 414 (+3);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);
  • крилаті ракети – 4733 (+0);
  • кораблі/катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);
  • спеціальна техніка – 4 257 (+4).

Втрати ворога станом на 10 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Сили оборони завдають втрат ворогу: останні новини

  • У ніч на 9 червня Сили безпілотних систем атакували об'єкти ворога на окупованих територіях. Зокрема, під ударами опинилися 9 електропідстанцій, РЛС, контрольний спостережний пункт "Рубікону", газова інфраструктура та цистерни з паливом.
  • Днем раніше українські дрони також успішно атакували перевальну нафтобазу "Грушовая" у Краснодарському краї, внаслідок чого на території об'єкта спалахнула пожежа. За словами військових, цей комплекс забезпечує близько 12% морського експорту російської нафти та є важливою ланкою паливної логістики країни-агресорки.
  • Також під удар потрапила лінійна виробничо-диспетчерська станція "Красний Яр" у Волгоградській області, яка використовується для транспортування нафти до Волгоградського НПЗ та експортного термінала.