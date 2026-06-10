Втрати Росії у війні станом на 10 червня / Колаж 24 Каналу

Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на фронті і завдавати ворогу відчутних втрат. Лише за останню добу російська армія втратила сотні військовослужбовців та десятки одиниць техніки.