Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 9 червня?
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;
- танків – 12 004 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 717 (+7);
- артилерійських систем – 43 713 (+74);
- РСЗВ – 1 857 (+6);
- засобів ППО – 1 414 (+3);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);
- крилаті ракети – 4733 (+0);
- кораблі/катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);
- спеціальна техніка – 4 257 (+4).
Втрати ворога станом на 10 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
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