О деталях рассказал командующий СБС "Мадьяр".
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Какие потери понесли россияне на ВОТ?
В течение ночи с 8 на 9 июня "Птицы СБС" на временно оккупированных территориях отработали 36 военных и инфраструктурных объектов россиян:
- 9 электроподстанций,
- 2 РЛС,
- контрольный наблюдательный пункт "Рубикона",
- газовая инфраструктура,
- цистерны с топливом,
- логистика,
- 8 телекоммунакийных башен,
- временный пункт дислокации и тому подобное.
В частности, только в Запорожье было уничтожено РЛС П-18 "Терек" в населенных пунктах Софиевка и Ивановка.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
По "Рубикону" прилетело в селе Шевченко Первое в Донецкой области.
В городе Курахово СБС отработали по временному пункту дислокации личного состава 228-го мотострелкового полка 90-й танковой дивизии.
Четыре электроподстанции были атакованы в Мариуполе, по одной – в Лисичанске, Луганске, Макеевке, Северодонецке и Джанкое.
В Северодонецке также прилетело по цистернам с горюче-смазочными материалами, а Луганске – по газовой инфраструктуре.
Блеснул свет, топлива ослик не требует, логистический инсульт, интернет и соцсети – то лишнее,
– прокомментировал атаки "Мадьяр".
Работа СБС по оккупантам: смотрите видео
Другие атаки на врага
9 июня в Генштабе сообщили, что Украина поразила новые важные военные объекты России, в частности склады боеприпасов, логистические хабы, пункты управления, позиции операторов беспилотников, резервуары с горючим.
А 8 июня прилет произошел на аэродроме "Протасово" под Рязанью. Там россияне обустроили научно-производственный центр разработки и выпуска БПЛА. Момент попадания по объекту засняли на видео.
Тем временем президент Зеленский анонсировал, что Украина будет запускать по России по 600 дронов и ракет за день, чтобы россияне почувствовали на себе войну, как украинцы.