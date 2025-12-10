Каким будет курс доллара в 2026 году?

Экономист Олег Гетман считает, что резких изменений не стоит ждать из-за режима управляемой гибкости. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что динамика курса будет зависеть от фактора войны и мирных переговоров, а также траншей от партнеров.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы С долларом, как и в предыдущие годы, ничего не произойдет по одной простой причине: потому что доллар сейчас не в режиме свободного плавания, а в режиме управляемой гибкости. И каким будет курс доллара, по сути, на 99% определяет НБУ.

Справочно: режим управляемой гибкости предусматривает, что НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса гривны относительно доллара, регулируя спрос и предложение на валютном рынке.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует возможную девальвацию гривны в 2026 году по трем сценариям:

продолжение войны;

инерционный мир без инвестиций;

мир с экономической помощью Украине.

Он добавляет, что в случае продолжения активных боевых действий в Украине в 2026 году можно ожидать доллар по 45,5 гривны и выше. Также ситуация будет зависеть от тенденций евро.

В случае перехода на инерционный мир без необходимой помощи, без сильных инвестиций, на уровне 46,6 гривны и, возможно, даже больше. Нам помогают, но это только для того, чтобы мы оставались на плаву, однако без войны. В случае инвестиций, назовем этот сценарий "план Маршалла", то есть, когда идут очень активно инвестиции, заходит валюта, помощь, поддержка страны. В этом случае курс 44,5 – 45,

– говорит эксперт.

Экономист Олег Гетман добавляет, что НБУ и в дальнейшем будет поддерживать стабильность курса доллара, ведь он является инструментом для контроля уровня инфляции.

НБУ будет очень-очень плавно девальвировать гривну, как происходит это в последние годы. В прошлом году было 40 гривен за доллар, потом стало 41. В начале этого года была 41 гривна, а при финале стало 42. Так же будет и в следующем году. Стартуем 42 гривны с копейками и придем к 43 с копейками,

– заключает эксперт.

Большой объем международных резервов позволяет НБУ сглаживать резкие колебания на валютном рынке и предотвращать стремительную девальвацию гривны, замечает Гетьман.

Напомним, что по итогам ноября 2025 года они составляли 57,7 миллиарда долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

Договоренности с МВФ, которые могут повлиять на курс

В октябре Bloomberg сообщал, что Международный валютный фонд давит на НБУ относительно девальвации гривны, подчеркивая целесообразность такого шага для увеличения бюджетных поступлений. По данным источников медиа, чиновники Нацбанка сопротивляются из-за возможных рисков для инфляции и общественных настроений.

Комментируя эту ситуацию, в Нацбанке отметили, что в рамках сотрудничества с МВФ происходят дискуссии, однако окончательное решение принимает НБУ.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Я все же думаю, что гривна будет девальвировать. Это одно из требований Международного валютного фонда, в частности, для получения помощи. Не прямое, ведь условие фонда – это переход и большая гибкость курса. Но мы же понимаем, что под этим требованием речь идет именно о девальвации.

Интересно! В своих прогнозах на 2026 год правительство Украины заложило среднегодовой курс на уровне 45,7 гривны за доллар, а Международный валютный фонд – 45,4 гривны. На эти показатели ориентируются бюджетные поступления, а расчеты могут содержать более высокий курс, чтобы иметь меньший дефицит в итоге.

Как официальный курс доллара влияет на наличный?

При режиме управляемой гибкости наличный курс доллара минимально отличается от официального. Его формируют банки, обменники и черный рынок.

По словам аналитика Андрея Шевчишина, в среднем наличный курс опережает межбанк на 50 копеек, а банки порой могут выставлять даже более агрессивные и широкие спреды и цены, чем обменники.

То есть в случае роста официального курса до 43 гривен, наличный составит примерно 43,5 гривны за доллар. Однако цены могут отличаться в зависимости от банка, обменника или продавца на черном рынке.

Заметим! В ноябре НБУ устанавливал рекордные показатели официального курса. Доллар побил рекорд дважды, достигнув исторического максимума – 42,4 гривны.

Как менялся курс доллара в 2025 году?

В госбюджет на 2025 год закладывали прогнозируемый среднегодовой курс доллара – 45 гривен.

На конец декабря 2024 года официальный курс составлял 42,03 гривны за доллар, а старте декабря 2025-го достиг 42,26 гривны.

Сколько стоил доллар США по официальному курсу в первые числа месяцев: