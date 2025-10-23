"Ослабит ли" ли "ослабит" Национальный банк гривну?

Однако тема валютно-курсовой политики остается "за" Нацбанком, передает 24 Канал со ссылкой на главу НБУ Андрея Пышного.

Читайте также Эта копейка выводится из обращения: НБУ решил внести изменения

Согласно словам Пышного, во время каждого пересмотра между МВФ и НБУ происходят дискуссии. И они охватывают широкий круг вопросов.

Андрей Пышный Глава НБУ Национальный банк реализует свою валютно-курсовую политику в рамках тех стратегических, навигационных документов, которые мы разработали, согласовали в рамках действующей программы.

Он подчеркнул, что Нацбанк постоянно анализирует эффективность своих решений. Однако окончательное "слово" всегда остается за НБУ.

Мы понимаем, как, собственно, и наши партнеры, что окончательное решение остается с Национальным банком, как, собственно, и ответственностью. Мы благодарны коллегам за экспертизу, которой они наполняют наши дискуссии,

– сказал глава банка.

Пышный добавил, что обсуждение с Международным валютным фондом еще продолжаются. Более того, они даже еще не находятся на завершающем этапе.

В частности в ближайшие несколько недель состоятся соответствующие дискуссии, которые будут сосредоточены на обсуждении новой программы. В то же время политика регулятора остается последовательной и направлена на стабильность.

Важно! Как отметил Андрей Пышный, политика Национального банка была и остается направлена на то, чтобы обеспечить ценовую стабильность, устойчивость валютного рынка, привлекательность гривневых активов и макрофинансовую стабильность.

Что известно о ситуации с МВФ?

Международный валютный фонд сейчас активно давит на НБУ. Об этом пишет Bloomberg.

Фонд делает это с целью девальвации гривны. Таким образом, МВФ пытается укрепить финансовую ситуацию в Украине.

Обратите внимание! Однако в НБУ опасаются рисков для инфляции.

Что еще известно относительно НБУ?