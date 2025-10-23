Чи "послабить" Національний банк гривню?

Однак тема валютно-курсової політики залишається "за" Нацбанком, передає 24 Канал з посиланням на очільника НБУ Андрія Пишного.

Згідно зі слів Пишного, під час кожного перегляду між МВФ та НБУ відбуваються дискусії. І вони обхоплюють широке коло питань.

Андрій Пишний Голова НБУ Національний банк реалізує свою валютно-курсову політику в межах тих стратегічних, навігаційних документів, які ми розробили, погодили в рамках діючої програми.

Він підкреслив, що Нацбанк постійно аналізує ефективність своїх рішень. Проте остаточне "слово" завжди залишається за НБУ.

Ми розуміємо, як, власне, і наші партнери, що остаточне рішення залишається з Національним банком, як, власне, і відповідальністю. Ми вдячні колегам за експертизу, якою вони наповнюють наші дискусії,

– сказав глава банку.

Пишний додав, що обговорення з Міжнародним валютним фондом ще тривають. Ба більше, вони навіть ще не перебувають на завершальному етапі.

Зокрема у найближчі декілька тижнів відбудуться відповідні дискусії, які будуть зосереджені на обговоренні нової програми. Водночас політика регулятора залишається послідовною та спрямована на стабільність.

Важливо! Як зазначив Андрій Пишний, політика Національного банку була та залишається спрямована на те, щоб забезпечити цінову стабільність, стійкість валютного ринку, привабливість гривневих активів і макрофінансову стабільність.

Що відомо про ситуацію щодо МВФ?

Міжнародний валютний фонд наразі активно тисне на НБУ. Про це пише Bloomberg.

Фонд робить це з метою девальвації гривні. Таким чином, МВФ намагається зміцнити фінансову ситуацію в Україні.

Зверніть увагу! Проте в НБУ побоюються ризиків для інфляції.

