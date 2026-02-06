Що зараз з Міжнародними резервами України?

У січні вони збільшилися на 357,8 мільйона доларів США, якщо порівнювати з попереднім місяцем, про що повідомили в НБУ.

Вони зросли зокрема завдяки зовнішньому фінансуванню. Це компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати в іноземній валюті.

Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників,

– зазначили в Нацбанку.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло 3 124,0 мільйона доларів США через рахунки Світового банку. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,7 мільйонів доларів США, зокрема: 233,9 мільйонів доларів США – обслуговування та погашення ОЗДП, 76,8 мільйонів доларів США – сплата іншим кредиторам. А Міжнародному валютному фонду Україна сплатила 171,6 мільйона доларів США.

Операції Національного банку на валютному ринку. У січні 2026 року, якщо порівнювати з груднем 2025 року, чистий продаж валюти зменшився на 20,7%. Відповідно до балансових даних, регулятор продав 3 729,5 мільйона доларів США.

Переоцінка фінансових інструментів. У січні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 1 445,7 мільйона доларів США.

Зверніть увагу! Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 6 місяців майбутнього імпорту.

Водночас минулого місяця міжнародні резерви України теж встановили рекорд. Станом на 1 січня вони становили 57 292,5 мільйонів доларів США, що є найвищим показником за всю історію незалежної України.

У грудні вони зросли на 4,6% – у порівнянні з листопадом 2025 року. Зростання відбулося завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Станом на перший день 2026 року обсяг міжнародних резервів забезпечував фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту. Про це йдеться на сайті регулятора.

Що ще слід знати про резерви?