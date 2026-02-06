Что сейчас с Международными резервами Украины?

В январе они увеличились на 357,8 миллиона долларов США, если сравнивать с предыдущим месяцем, о чем сообщили в НБУ.

Они выросли в том числе благодаря внешнему финансированию. Это компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты в иностранной валюте.

В целом динамику резервов в январе 2026 года определял ряд факторов,

– отметили в Нацбанке.

Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ в январе поступило 3 124,0 миллиона долларов США через счета Всемирного банка. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,7 миллионов долларов США, частности: 233,9 миллионов долларов США – обслуживание и погашение ОВГЗ, 76,8 миллионов долларов США – уплата другим кредиторам. А Международному валютному фонду Украина уплатила 171,6 миллионов долларов США.

Операции Национального банка на валютном рынке. В январе 2026 года, если сравнивать с декабрем 2025 года, чистая продажа валюты уменьшилась на 20,7%. Согласно балансовым данным, регулятор продал 3 729,5 миллиона долларов США.

Переоценка финансовых инструментов. В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 1 445,7 миллиона долларов США.

Обратите внимание! Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 6 месяцев будущего импорта.

В то же время в прошлом месяце международные резервы Украины тоже установили рекорд. По состоянию на 1 января они составляли 57 292,5 миллионов долларов США, что является самым высоким показателем за всю историю независимой Украины.

В декабре они выросли на 4,6% – по сравнению с ноябрем 2025 года. Рост произошел благодаря поступлениям от международных партнеров, что превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

По состоянию на первый день 2026 года объем международных резервов обеспечивал финансирование 5,9 месяца будущего импорта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Что еще следует знать о резервах?