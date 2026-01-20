Что советует МВФ Украине?

О том, что стоит изменить Украине, чтобы быть экономически равноправной с ЕС, рассказала глава МВФ Кристалина Георгиева. Детали 24 Канал рассказывает со ссылкой на Интерфакс.

В Давосе, во время Всемирного экономического форума, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что темпы роста украинской экономики имеют основания быть на европейском уровне.

В то же время представитель МВФ дала несколько советов, чтобы стабилизировать и улучшить ситуацию в экономике.

До сих пор субсидируется электроэнергия, отопления... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться. Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать. Сейчас мы рассматриваем, как сделать распределение налогового бремени более справедливым. Это непросто, но это нужно сделать,

– отметила Георгиева.

Также глава МВФ отметила, что подобные реформы очень болезненны для общества, но важны для восстановления экономики.

Обратите внимание! Фонд готов оказать помощь в таких практических вопросах, как возвращение украинцев домой, решение проблемы структурной безработицы, интеграции ветеранов.

Какие условия получения субсидии в 2026 году?

В то же время в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины заявили о повышении предельного размера среднемесячного дохода семьи, который дает право на получение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум составляет 3 328 гривен. Итак, предельный показатель дохода для получения льготы вырос до 4 660 гривен на одного человека в месяц. В 2025 году этот показатель был ниже и составлял 4 240 гривен.

Какие обновления будут в Украине по субсидиям?

В 2026 году стоит ожидать изменений по субсидированию. В частности, для части украинцев субсидии срежут. Еще часть людей – останется без помощи в целом.

Кроме того, государство начало собственную проверку домохозяйств. Акты обследования применяются для подтверждения права на субсидии и другие социальные выплаты. Выявленные нарушения могут привести к приостановлению или отмене выплат.