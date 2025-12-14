Почему будут проверять субсидии?

Получатели субсидий и льгот могут ожидать проверки со стороны государства. Цель таких мероприятий в том, чтобы убедиться, что домохозяйство действительно имеет право на помощь, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В частности, визит контроля может состояться, если:

количество фактически проживающих меньше зарегистрированного или задекларированного;

в квартире или доме есть несколько раздельных лицевых счетов;

нужно подтвердить, что жилье не сдается в аренду;

для обогрева жилья используются бытовые электроприборы или другие источники энергии, которые нуждаются в контроле.

Обратите внимание! У Пенсионном фонде Украины напоминают, что проверка осуществляется путем составления Акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Он применяется в конкретных случаях, предусмотренных законодательством, и является официальным способом подтвердить законность выплат.

Почему могут лишить социальных выплат?

Проверка домохозяйств является официальной процедурой, которая позволяет государству убедиться, что социальная помощь предоставляется только тем, кто действительно имеет на нее право.

Акты обследования применяются не только для субсидий и льгот на оплату ЖКУ, но и для других видов социальных выплат. Например:

ежемесячная помощь лицам, которые ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы из-за психического расстройства;

государственная поддержка одиноких матерей и малообеспеченных семей для подтверждения, что жилье не сдается в аренду.

В случае выявления нарушений, выплаты могут быть временно приостановлены или полностью отменены. Это делается для того, чтобы социальные средства получали только те, кто на них законно имеет право.

Что еще надо знать о субсидиях и льготах?