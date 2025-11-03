Какие новые правила относительно базовой социальной помощи?

В частности уже сейчас семьи могут обращаться с соответствующими заявлениями в Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Экспериментальный проект стартовал 1 июля 2025 года – первый этап охватил получателей отдельных видов социальной помощи помощи,

Однако отныне состоялся новый этап бета-тестирования. Сейчас проект расширяется на все семьи, которые соответствуют критериям.

Важно! И это даже если раньше они не получали социальные пособия.

Кто не сможет получать базовую социальную помощь?

Базовая социальная помощь не назначается таким лицам:

в семье есть трудоспособные взрослые, которые не работают, не учатся, не занимаются предпринимательской деятельностью, не проходят военную службу и не стоят на учете в центре занятости более 3 месяцев (исключения – уход за человеком с инвалидностью, уплата ЕСВ, потеря трудоспособности и т.д.); кто-то из членов семьи за последний год приобрел имущество или совершил покупку на сумму более 100 000 гривен (например, покупка жилья, авто, валюты, ценных бумаг); на банковских счетах семьи более 100 000 гривен или облигации на такую же сумму; в собственности семьи есть вторая квартира или дом (исключения – жилье на временно оккупированных территориях, зонах боевых действий или разрушенное из-за войны; наследство, общежития, жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки – при условии, что оно не сдается в аренду); в семье есть более одного автомобиля, которому менее 15 лет (исключения – авто, полученные через ОСЗН, для людей с инвалидностью или те, что уничтожены или находятся в розыске).

Напомним! Размер помощи является индивидуальным: он связан с базовой величиной, которая сейчас составляет 4 500 гривен, и рассчитывается как разница между общей суммой этой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом.

В частности оформить помощь можно в Дії. Функция стала доступна еще в сентябре. Об этом рассказали в ведомстве.

В то же время для получателей помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, этот сервис временно недоступен,

Обратите внимание! Эти семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какая новая помощь появилась в Украине?