Кто может потерять пенсию с 1 января?

Украинцы, которые временно находятся за границей, должны до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на пенсионные и страховые выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Без прохождения процедуры выплаты могут быть приостановлены. В частности, согласно постановлению Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, это касается граждан, которые:

  • находятся за пределами Украины более 183 дней в году (включая дни отъезда и приезда);
  • получили временную защиту или статус беженца;
  • не оформили документы на постоянное проживание за границей.

Как пройти физическую идентификацию пенсионеру?

Есть три способа пройти физическую идентификацию.

  1. Первый: авторизация через личный кабинет ПФУ с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" или "Дія ID".
  2. Второй это идентификация через видеосвязь с представителем Пенсионного фонда.
  3. Третий вариант предусматривает отправку письма в территориальный орган ПФУ с документом, подтверждающий личность, и заявлением о продлении выплат.

Кто еще может потерять пенсионные выплаты?

  • В 2025 году пенсионные выплаты в Украине могут приостанавливаться из-за предоставления ложных документов, смерть пенсионера или если выплаты не получались в течение шести месяцев.

  • Также причиной приостановления может быть выезд в страну, с которой Украина не имеет соглашения о пенсионном обеспечении.