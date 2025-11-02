Кто может потерять пенсию с 1 января?
Украинцы, которые временно находятся за границей, должны до 31 декабря 2025 года пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на пенсионные и страховые выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Без прохождения процедуры выплаты могут быть приостановлены. В частности, согласно постановлению Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, это касается граждан, которые:
- находятся за пределами Украины более 183 дней в году (включая дни отъезда и приезда);
- получили временную защиту или статус беженца;
- не оформили документы на постоянное проживание за границей.
Как пройти физическую идентификацию пенсионеру?
Есть три способа пройти физическую идентификацию.
- Первый: авторизация через личный кабинет ПФУ с помощью электронной подписи "Дія.Підпис" или "Дія ID".
- Второй это идентификация через видеосвязь с представителем Пенсионного фонда.
- Третий вариант предусматривает отправку письма в территориальный орган ПФУ с документом, подтверждающий личность, и заявлением о продлении выплат.
Кто еще может потерять пенсионные выплаты?
В 2025 году пенсионные выплаты в Украине могут приостанавливаться из-за предоставления ложных документов, смерть пенсионера или если выплаты не получались в течение шести месяцев.
Также причиной приостановления может быть выезд в страну, с которой Украина не имеет соглашения о пенсионном обеспечении.