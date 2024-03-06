Как записаться на видеоконференцию
Идентификация по видеосвязи охватывает несколько этапов. Это, в частности, подачи заявления, подготовка к сеансу, анализ результатов и решение ПФУ об успешности идентификации.
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Этап 1. Подача заявления:
- Заявление можно подать через портал ПФУ или по обращению в контакт-центр Фонда.
- В заявлении необходимо указать: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, адрес электронной почты, номер телефона.
- Далее надо выбрать средство для проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
Этап 2. Подготовка к сеансу:
- Регистрация заявления на проведение физической идентификации пенсионера.
- Определение даты и времени для сеанса видеоконференции.
- Информирование пенсионера об определенной дате и времени проведения сеанса видеоконференции с отправкой сообщения.
Что происходит после регистрации
Проведение сеанса:
- Сеанс видеоидентификации происходит в установленное время.
- Уполномоченный представитель Фонда проводит видеообщение с пенсионером и записывает информацию об идентификации.
Анализ результатов:
- Специалисты анализируют полученную информацию и принимают решение о признании / непризнании лица пенсионером.
Информирование о результате:
- Пенсионеру присылают сообщение о результатах проведения идентификации:
- На адрес электронной почты;
- В личный кабинет на портале ПФУ;
- Через SMS-сообщение (при наличии телефона, указанного в ИПР).