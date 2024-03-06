Как записаться на видеоконференцию

Идентификация по видеосвязи охватывает несколько этапов. Это, в частности, подачи заявления, подготовка к сеансу, анализ результатов и решение ПФУ об успешности идентификации.

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Этап 1. Подача заявления:

Заявление можно подать через портал ПФУ или по обращению в контакт-центр Фонда.

В заявлении необходимо указать: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, адрес электронной почты, номер телефона.

Далее надо выбрать средство для проведения видеоидентификации (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Этап 2. Подготовка к сеансу:

Регистрация заявления на проведение физической идентификации пенсионера.

Определение даты и времени для сеанса видеоконференции.

Информирование пенсионера об определенной дате и времени проведения сеанса видеоконференции с отправкой сообщения.

Обратите внимание! Пенсионера сообщат о конференции на адрес электронной почты, в личном кабинете на портале ПФУ или через SMS-сообщение (при наличии телефона, указанного в индивидуальном пенсионном счете).

Что происходит после регистрации

Проведение сеанса:

Сеанс видеоидентификации происходит в установленное время.

Уполномоченный представитель Фонда проводит видеообщение с пенсионером и записывает информацию об идентификации.

Анализ результатов:

Специалисты анализируют полученную информацию и принимают решение о признании / непризнании лица пенсионером.

Информирование о результате:

Пенсионеру присылают сообщение о результатах проведения идентификации:

На адрес электронной почты;

В личный кабинет на портале ПФУ;

Через SMS-сообщение (при наличии телефона, указанного в ИПР).

Справочно! Пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенных лиц в период до 24 февраля 2022 года, должны получать пенсию через отделения АО "Ощадбанк".