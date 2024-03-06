Як записатися на відеоконференцію

Ідентифікація по відеозв'язку охоплює декілька етапів. Це, зокрема, подання заяви, підготовка до сеансу, аналіз результатів та рішення ПФУ щодо успішності ідентифікації.

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Етап 1. Подання заяви:

  • Заяву можна подати через портал ПФУ або за зверненням до контакт-центру Фонду.
  • У заяві необхідно вказати: ПІБ, дату народження, серію та номер паспорта, адресу електронної пошти, номер телефону.
  • Далі треба обрати засіб для проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).

Етап 2. Підготовка до сеансу:

  • Реєстрація заяви на проведення фізичної ідентифікації пенсіонера.
  • Визначення дати та часу для сеансу відеоконференції.
  • Інформування пенсіонера про визначену дату та час проведення сеансу відеоконференції з надісланням повідомлення.

Що відбувається після реєстрації

Проведення сеансу:

  • Сеанс відеоідентифікації відбувається у встановлений час.
  • Уповноважений представник Фонду проводить відеоспілкування з пенсіонером та записує інформацію про ідентифікацію.

Аналіз результатів:

  • Фахівці аналізують отриману інформацію та приймають рішення про визнання / невизнання особи пенсіонером.

Інформування про результат:

  • Пенсіонеру надсилають повідомлення про результати проведення ідентифікації:
  • На адресу електронної пошти;
  • В особистий кабінет на порталі ПФУ;
  • Через SMS-повідомлення (за наявності телефону, зазначеного в ІПР).