Як записатися на відеоконференцію
Ідентифікація по відеозв'язку охоплює декілька етапів. Це, зокрема, подання заяви, підготовка до сеансу, аналіз результатів та рішення ПФУ щодо успішності ідентифікації.
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Етап 1. Подання заяви:
- Заяву можна подати через портал ПФУ або за зверненням до контакт-центру Фонду.
- У заяві необхідно вказати: ПІБ, дату народження, серію та номер паспорта, адресу електронної пошти, номер телефону.
- Далі треба обрати засіб для проведення відеоідентифікації (Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom).
Етап 2. Підготовка до сеансу:
- Реєстрація заяви на проведення фізичної ідентифікації пенсіонера.
- Визначення дати та часу для сеансу відеоконференції.
- Інформування пенсіонера про визначену дату та час проведення сеансу відеоконференції з надісланням повідомлення.
Що відбувається після реєстрації
Проведення сеансу:
- Сеанс відеоідентифікації відбувається у встановлений час.
- Уповноважений представник Фонду проводить відеоспілкування з пенсіонером та записує інформацію про ідентифікацію.
Аналіз результатів:
- Фахівці аналізують отриману інформацію та приймають рішення про визнання / невизнання особи пенсіонером.
Інформування про результат:
- Пенсіонеру надсилають повідомлення про результати проведення ідентифікації:
- На адресу електронної пошти;
- В особистий кабінет на порталі ПФУ;
- Через SMS-повідомлення (за наявності телефону, зазначеного в ІПР).