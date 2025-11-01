Подробнее о программах рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Кто из украинцев может получить выплаты?

Президент Владимир Зеленский 1 ноября сообщил о новых пакетах социальной поддержки от правительства. По словам Дениса Улютина, в ближайшее время запланировано решение о разовой выплате 6 500 гривен.

Ее смогут получить:

Малообеспеченные семьи,

люди, которые являются опекунами детей,

детские дома семейного типа,

люди с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ),

одинокие пенсионеры.

Кроме того, всем украинцам, которые обратятся за помощью в декабре, предлагают выплату в 1 000 гривен.

На что можно потратить средства?

Первую категорию выплат, в размере 6 500 гривен, можно будет потратить в частности на:

на продукты питания и лекарства,

теплую одежду,

оплату коммунальных услуг.

Поддержку в тысячу гривен можно будет потратить на широкий перечень, куда входит также проезд.

Отдельно с 1 ноября заработала компенсация за электроэнергию в размере 465 гривен на человека. Выплата предусмотрена для жителей прифронтовых территорий, которые остались без света, ВПО и тех, кто имеет льготы. Речь идет о 100 киловатт на человека или 300 киловатт на семью.

Также предусмотрена разовая помощь на закупку твердого топлива для тех, кто имеет льготы или субсидии.

Первый этап программы уже запущен, добавил Улютин. Жители десятикилометровой прифронтовой зоны смогут получить 19 400 гривен для закупки твердого топлива.

Далее планируется расширение этой помощи. По словам Улютина, украинцы, которые имеют льготы или субсидии, смогут получить еще 8 000 гривен на приобретение твердого топлива.

В общем правительством готовится широкий пакет поддержки, который можно начинать оформлять в ближайшее время и использовать в ближайшие 6 месяцев, и таким образом смягчить прохождение отопительного сезона,

– резюмировал министр.

