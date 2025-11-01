Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Что предусматривает программа "УЗ-300"?

Президент Зеленский 1 ноября поручил подготовить специальную программу транспортной поддержки украинцев. Согласно предложению Укрзализныци, инициатива предусматривает возможность бесплатно проехать 3 000 километров по железной дороге внутри Украины.

Среди вариантов украинский лидер назвал маршруты Львов – Киев, Киев – Днепр и любые другие направления.

Каждый сможет выбрать себе железнодорожные маршруты на 3 тысячи километров в пределах Украины бесплатно. Поддержим сферу пассажирских перевозок и пользующихся ею людей,

– сообщил лидер Украины.

По словам президента, государство инвестирует в пассажирские перевозки, поэтому Укрзализныця должна дать людям "ощутимый ответ". Сейчас инициатива находится на этапе проработки.

