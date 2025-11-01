Про це пише 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Що передбачає програма "УЗ-300"?

Президент Зеленський 1 листопада доручив підготувати спеціальну програму транспортньої підтримки українців. Згідно з пропозицією Укрзалізниці, ініціатива передбачає можливість безкоштовно проїхати 3 000 кілометрів залізницею всередині України.

Серед варіантів український лідер назвав маршрути Львів – Київ, Київ – Дніпро та будь-які інші напрямки.

Кожен зможе обрати собі залізничні маршрути на 3 тисячі кілометрів у межах України безкоштовно. Підтримаємо сферу пасажирських перевезень і людей, які нею користуються.

– повідомив лідер України.

За словами президента, держава інвестує у пасажирські перевезення, тому Укрзалізниця має дати людям "відчутну відповідь". Наразі ініціатива перебуває на етапі пропрацювання.

