Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко. За його словами, ворог вже навіть вдарив по локомотивному депо у Полтаві. Також регулярно тривають атаки по потягах.

До теми Ціль Росії – залізниця: експерт роз'яснив, як Україні захистити цивільні потяги

Наскільки загрозливими є удари по залізниці?

Як наголосив Мусієнко, вже була інформація, що Росія намагається вдосконалити власні безпілотники, аби вони могли на ходу бити по поїздах. Все це робиться задля того, щоб ускладнити українську логістику.

Утім, це не новий виклик. Влітку 2022 року ворог працював проти української залізниці. Тоді там намагалися вибити різні об'єкти залізничної інфраструктури. Особливо підстанції.

Логістика не стала. На щастя, у нас розвинена мережа шляхів сполученні. Але під загрозою зараз теж локомотивні депо. Ворог прагне створити проблеми з рухомим складом, аби було менше засобів для транспортування вантажів,

– зазначив Мусієнко.

Україна зараз шукає шляхи протидії, аби мінімізувати можливі наслідки.

Удари по залізниці: коротко