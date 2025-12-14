Чому перевірятимуть субсидії?

Отримувачі субсидій та пільг можуть очікувати на перевірки з боку держави. Мета таких заходів у тому, аби переконатися, що домогосподарство дійсно має право на допомогу, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

Зокрема, візит контролю може відбутися, якщо:

кількість фактично проживаючих менша за зареєстровану або задекларовану;

у квартирі чи будинку є кілька роздільних особових рахунків;

потрібно підтвердити, що житло не здається в оренду;

для обігріву житла використовуються побутові електроприлади або інші джерела енергії, які потребують контролю.

Зверніть увагу! У Пенсійному фонді України нагадують, що перевірка здійснюється шляхом складання Акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Він застосовується у конкретних випадках, передбачених законодавством, і є офіційним способом підтвердити законність виплат.

Чому можуть позбавити соціальних виплат?

Перевірка домогосподарств є офіційною процедурою, яка дозволяє державі впевнитися, що соціальна допомога надається лише тим, хто дійсно має на неї право.

Акти обстеження застосовуються не тільки для субсидій і пільг на оплату ЖКП, а й для інших видів соціальних виплат. Наприклад:

щомісячна допомога особам, які доглядають за людьми з інвалідністю I або II групи через психічний розлад;

державна підтримка одиноких матерів та малозабезпечених сімей для підтвердження, що житло не здається в оренду.

У разі виявлення порушень, виплати можуть бути тимчасово призупинені або повністю скасовані. Це робиться для того, щоб соціальні кошти отримували тільки ті, хто на них законно має право.

