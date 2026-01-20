Що радить МВФ Україні?

Про те, що варто змінити Україні, аби бути економічно рівноправною з ЄС, розповіла глава МВФ Крісталіна Георгієва. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Інтерфакс.

У Давосі, під час Всесвітнього економічного форуму, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва наголосила, що темпи зростання української економіки мають підстави бути на європейському рівні.

Водночас представниця МВФ дала кілька порад, щоб стабілізувати та покращити ситуацію в економіці.

Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Ще є, з погляду фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити,

– зазначила Георгієва.

Також глава МВФ наголосила, що подібні реформи дуже болісні для суспільства, але важливі для відновлення економіки.

Зверніть увагу! Фонд готовий надати допомогу у таких практичних питаннях, як повернення українців додому, вирішення проблеми структурного безробіття, інтеграції ветеранів.

Які умови отримання субсидії в 2026 році?

Водночас у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України заявили про підвищення граничного розміру середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3 328 гривень. Отже, граничний показник доходу для отримання пільги зріс до 4 660 гривень на одну особу на місяць. У 2025 році цей показник був нижчим і складав 4 240 гривень.

Які оновлення будуть в Україні щодо субсидій?

У 2026 році варто очікувати змін щодо субсидіювання. Зокрема, для частини українців субсидії зріжуть. Ще частина людей – залишиться без допомоги в цілому.

Окрім того, держава почала власну перевірку домогосподарств. Акти обстеження застосовуються для підтвердження права на субсидії та інші соціальні виплати. Виявлені порушення можуть призвести до призупинення або скасування виплат.