Хто може безкоштовно користуватись комунальними послугами?
Питання оплати комунальних послуг для пенсіонерів і надалі залишається чутливим, особливо в умовах зростання загальних витрат домогосподарств. Водночас нині окремі категорії людей пенсійного віку можуть взагалі не сплачувати за житлово-комунальні послуги, пише 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.
Повне звільнення від оплати комуналки стосується пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на соціально важливих посадах та після завершення трудової діяльності продовжують там проживати.
Зокрема, йдеться про:
- колишніх педагогів, медичних та фармацевтичних працівників;
- спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотек;
- а також державних і комунальних закладів культури та освітніх установ у сфері культури.
Важливо! Обов’язковими умовами є щонайменше три роки стажу на відповідній посаді та робота на ній на момент виходу на пенсію.
Як пенсіонеру оформити безкоштовну комуналку?
Для оформлення пільги пенсіонер має перебувати в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, та звернутися до Пенсійного фонду із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива чи скрапленого газу.
Додатково необхідно надати документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості, нагадує "Судово-юридична газета". На підставі цих даних Пенсійний фонд ухвалює рішення про призначення пільги.
Хто ще має пільги на комунальні послуги?
Родини, які виховують трьох і більше дітей, мають право на компенсацію половини вартості житлово-комунальних послуг за умови, що середній дохід у розрахунку на одного члена сім’ї не перевищує 4 240 гривень на місяць.
Для отримання цієї пільги необхідно звернутися із відповідним пакетом документів до Пенсійного фонду України, органів соціального захисту населення або через центр надання адміністративних послуг.
Рішення про призначення знижки ухвалюється у строк до десяти робочих днів з моменту подання заяви.