Як у 2026 році призначатимуть пільгу на сплату ЖКП?

З 1 січня 2026 року суму змінилась, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пільги з урахуванням доходу надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу,

– йдеться у повідомленні.

Це означає, що соцпільга застосовується до доходу, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи. З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатної особи – 3 328 гривень.

Але він також має бути:

чинний станом на 1 січня звітного податкового року; помножений на 1,4; округлений до найближчих 10 гривень.

Таким чином, у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 гривень.

Тобто у поточному році пільгу на оплату ЖКП, яка надається з урахуванням доходів, можуть отримати люди, середньомісячний сукупний дохід у родинах яких на одну людину не перевищує 4 660 гривень. А якщо дохід родини вище, то особа може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Важливо! Без урахування доходів пільги на оплату ЖКП надаються: учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблих захисників України.

