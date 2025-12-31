Пільги для дружин УБД: які знижки гарантує держава

Хто входить до членів родини УБД?

Члени сімей учасників бойових дій мають право звернутися щодо призначення пільг на житлово-комунальні послуги, якщо УБД не може зробити цього з поважних причин, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

За законодавством, до членів родини учасника бойових дій, які можуть отримати пільги від держави, належать зокрема дружина та неповнолітні діти.

Для призначення пільг потрібно звертатися до Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг, а разом із заявою необхідно надати документи на підтвердження родинного зв’язку з УБД.

На що можуть претендувати дружини УБД?

За даними Міністерства у справах ветеранів, для дружин учасників бойових дій передбачені наступні пільги:

на плату за користування житлом (незалежно від його виду чи форми власності)

75% знижка в межах норм 21 квадратний метр загальної площі житла на кожного, хто постійно мешкає у квартирі чи будинку й має право на знижку, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю;

на комунальні послуги

75% знижка плати за користування газом, електроенергією та іншими послугами, а також скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання (вимоги до площі житла ті самі);

75% знижка на вартість палива, зокрема рідкого, для мешканців будинків без центрального опалення.

Для дітей УБД держава гарантує пільги на оздоровлення та відпочинок, першочергові місця у школах і дитсадках за місцем проживання, а також дитячих оздоровчих таборах.

Зауважте! Діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті в університеті чи профтехові на денній формі навчання. Також передбачене безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках, та право на соціальну стипендію.

Хто ще належить до членів родини УБД?

За даними ПФУ, претендувати на пільги УБД від держави також можуть:

непрацездатні батьки;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка знаходиться під опікою чи піклуванням УБД та проживає разом з ним.

Важливо! Для отримання пільг членам сім'ї УБД потрібно подати заяву до ПФУ, а в довідці вказати відомості про склад родини: непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.

Що потрібно знати про пільги для УБД?