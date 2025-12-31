Льготы для жен УБД: какие скидки гарантирует государство

Кто входит в члены семьи УБД?
Члены семей участников боевых действий имеют право обратиться о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги, если УБД не может сделать этого по уважительным причинам, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Смотрите также Новый прожиточный минимум, более высокие зарплаты и соцвыплаты: каких изменений ждать в 2026 году
По законодательству, к членам семьи участника боевых действий, которые могут получить льготы от государства, относятся в частности жена и несовершеннолетние дети.
Для назначения льгот нужно обращаться в Пенсионный фонд Украины или центр предоставления административных услуг, а вместе с заявлением необходимо предоставить документы в подтверждение родственной связи с УБД.
На что могут претендовать жены УБД?
По данным Министерства по делам ветеранов, для жен участников боевых действий предусмотрены следующие льготы:
на плату за пользование жильем (независимо от его вида или формы собственности)
- 75% скидка в пределах норм 21 квадратный метр общей площади жилья на каждого, кто постоянно проживает в квартире или доме и имеет право на скидку, и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью;
на коммунальные услуги
- 75% скидка платы за пользование газом, электроэнергией и другими услугами, а также сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления (требования к площади жилья те же);
- 75% скидка на стоимость топлива, в частности жидкого, для жителей домов без центрального отопления.
Для детей УБД государство гарантирует льготы на оздоровление и отдых, первоочередные места в школах и детсадах по месту жительства, а также детских оздоровительных лагерях.
Обратите внимание! Дети участников боевых действий имеют право на перевод на бюджетную форму обучения при получении в университете или профтехе на дневной форме обучения. Также предусмотрено бесплатное или льготное проживание в общежитиях, и право на социальную стипендию.
Кто еще относится к членам семьи УБД?
По данным ПФУ, претендовать на льготы УБД от государства также могут:
- нетрудоспособные родители;
- неженатые совершеннолетние дети, признаны лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством УБД и проживает вместе с ним.
Важно! Для получения льгот членам семьи УБД нужно подать заявление в ПФУ, а в справке указать сведения о составе семьи: нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и тому подобное.
Что нужно знать о льготах для УБД?
- Государство гарантирует украинцам со статусом участника боевых действий право на социальные гарантии. Речь идет о льготах на медицину, коммунальные услуги, образование, проезд в общественном транспорте, получение жилья.
- К медицинским льготам для УБД входят бесплатное получение лекарств, первоочередное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение. Транспортные льготы предусматривают право на бесплатный проезд при условии наличия удостоверения.
- Льготы по трудоустройству охватывают выплату пособия в связи с временной нетрудоспособностью в размере 100% средней зарплаты независимо от стажа работы, а также преимущественное право остаться на работе при сокращении.