О возмутительном инциденте сообщила общественная организация "Ветераны Родины".

Что известно о конфликте работников ТЦК и ветерана?

По данным организации, работники ТЦК и СП остановили автомобиль, которым управлял действующий военнослужащий на реабилитации Владимир. В авто также находились его жена и сын.

То, что происходило дальше, в ОО назвали "нападением преступников на ветерана". Военнослужащие ТЦК распылили в салон слезоточивый газ и угрожали убийством.

Впоследствии на место происшествия прибыл экипаж полиции, который пытался уладить конфликт. Владимир согласился, но работник ТЦК отказался от общения и заперся в своем автомобиле.

Ветеранское сообщество требует от руководителей Черкасской области взять под личный контроль данное дело и ежедневно проводить инструктажи групп оповещения, с целью недопущения подобных случаев,

– говорится в заявлении ОО.

Справка: В ОО уточнили, что Владимир является добровольцем. Он – боевой сержант, инвалид войны с ампутацией ноги, имеет боевые награды и именное оружие.

Что говорят в ТЦК и ВР?

В Черкасском областном ТЦК рассказали, что назначили служебную проверку для тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента.

Там отметили, что "любые проявления неуважения к ветеранам и действия, угрожающие гражданским гражданам, являются абсолютно недопустимыми".

В комментарии Суспильному представительница уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черкасской области Марьяны Нищенко.

Представительство Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черкасской области уже направило обращение в соответствующие органы и полиции, чтобы они проверили ситуацию, оценили действия причастных лиц и приняли меры, чтобы такие случаи не повторялись.

В Украине проведут реформу ТЦК

Количество жалоб о возможных нарушениях прав граждан во время мобилизации резко возросло – в 333 раза. Всего зафиксировано более 6 тысяч обращений, в которых говорится о применении силы и использовании людьми в форме балаклав. Об этом 13 мая во время заседания Верховной Рады сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, граждане также сообщают о других нарушениях во время работы ТЦК, в частности о случаях применения силы. Отдельно Лубинец вспомнил и о гибели гражданских в помещениях ТЦК и СП.

Поэтому омбудсмен отметил необходимость быстро изменить систему мобилизации. Он предложил создать рабочую группу при Министерстве обороны при участии парламента и Офиса омбудсмена, чтобы разработать необходимые изменения.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о реформе ТЦК. Он предлагает перевести систему мобилизации в цифровой формат и изменить подход к работе центров. Основные положения, предусмотрены документом:

все процессы должны стать электронными (учет, повестки, статус военнообязанных);

повестки онлайн с фиксацией получения;

видеофиксация всех действий работников ТЦК;

электронный кабинет для граждан.

Также ТЦК хотят превратить из силовых структур на сервисные – чтобы они не только учитывали, но и консультировали людей и объясняли процедуры. Отдельно предлагается разделить их функции, усилить контроль и ответственность должностных лиц.

Цель реформы – уменьшить конфликты, коррупцию и силовые случаи, сделав систему более прозрачной и контролируемой.