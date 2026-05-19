Про обурлиий інцидент повідомила громадська організація "Ветерани Батьківщини".

Що відомо про конфлікт працівників ТЦК та ветерана?

За даними організації, працівники ТЦК та СП зупинили автомобіль, яким керував діючий військовослужбовець на реабілітації Володимир. В авто також перебували його дружина та син.

Те, що відбувалося далі, у ГО назвали "нападом злочинців на ветерана". Військовослужбовці ТЦК розпилили в салон сльозогінний газ і погрожували вбивством.

Згодом на місце події прибув екіпаж поліції, який намагався залагодити конфлікт. Володимир погодився, але працівник ТЦК відмовився від спілкування і замкнувся в своєму автомобілі.

Ветеранська спільнота вимагає від керівників Черкаської області взяти під особистий контроль дану справу та щоденно проводити інструктажі груп оповіщення, з метою недопущення подібних випадків,

– йдеться у заяві ГО.

Довідка: У ГО уточнили, що Володимир є добровольцем. Він – бойовий сержант, інвалід війни з ампутацією ноги, має бойові нагороди та іменну зброю.

Що кажуть у ТЦК та ВР?

У Черкаському обласному ТЦК розповіли, що призначили службову перевірку для ретельного з'ясування всіх обставин інциденту.

Там наголосили, що "будь-які прояви неповаги до ветеранів та дії, що загрожують цивільним громадянам, є абсолютно неприпустимими".

У коментарі Суспільному представниця уповноваженого Верховної ради України з прав людини у Черкаській області Мар'яни Ніщенко.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Черкаській області вже надіслало звернення до відповідних органів і поліції, щоб вони перевірили ситуацію, оцінили дії причетних осіб і вжили заходів, аби такі випадки не повторювалися.

В Україні проведуть реформу ТЦК

Кількість скарг щодо можливих порушень прав громадян під час мобілізації різко зросла – у 333 рази. Загалом зафіксовано понад 6 тисяч звернень, у яких ідеться про застосування сили та використання людьми у формі балаклав. Про це 13 травня під час засідання Верховної Ради повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, громадяни також повідомляють про інші порушення під час роботи ТЦК, зокрема про випадки застосування сили. Окремо Лубінець згадав і про загибель цивільних у приміщеннях ТЦК та СП.

Через це омбудсмен наголосив на потребі швидко змінити систему мобілізації. Він запропонував створити робочу групу при Міністерстві оборони за участі парламенту та Офісу омбудсмена, щоб розробити необхідні зміни.

Нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про реформу ТЦК. Він пропонує перевести систему мобілізації в цифровий формат і змінити підхід до роботи центрів. Основні положення, передбачені документом:

усі процеси мають стати електронними (облік, повістки, статус військовозобов'язаних);

повістки онлайн із фіксацією отримання;

відеофіксація всіх дій працівників ТЦК;

електронний кабінет для громадян.

Також ТЦК хочуть перетворити з силових структур на сервісні – щоб вони не лише обліковували, а й консультували людей і пояснювали процедури. Окремо пропонується розділити їхні функції, посилити контроль і відповідальність посадовців.

Мета реформи – зменшити конфлікти, корупцію та силові випадки, зробивши систему більш прозорою і контрольованою.