Як можна подати показники газу по-новому?

"Нафтогаз" повідомляє, що з грудня клієнти зможуть передавати показання газових лічильників новим способом через мобільний застосунок "Куб", пише 24 Канал.

Це дозволяє швидко надсилати об’єми споживання, контролювати витрати та оплачувати рахунки, не витрачаючи час на відвідування офісів чи дзвінки.

Для того щоб передати показання газового лічильника через застосунок "Куб", спочатку:

завантажте додаток з App Store або Google Play;

далі відкрийте застосунок і авторизуйтесь у своєму акаунті.

після цього можна відсканувати лічильник камерою або ввести показання вручну.

завершіть процес, натиснувши кнопку "Надіслати", і показання буде успішно передано оператору.

Довідково: показання слід передавати з 1 по 5 число кожного місяця, а оплата до 15 числа дає можливість отримати знижку 1% на наступну платіжку, нагадали у "Нафтогазі".

Чому краще передавати показники через додаток "Куб"?

Окрім передачі показань, "Куб" дозволяє оплачувати спожитий газ та доставку, причому встановлена комісія становить 1%.

Користувачі також можуть вести облік й надсилати показання для кількох адрес одночасно, а також отримувати нагадування про необхідність передачі показань й оплату рахунків.

Водночас застосунок допомагає стежити за витратами газу та пропонує корисні поради для економії.

Які тарифи на газ діють в Україні?