Як відреагував Терехов?

Воно нібито створює критичні ризики для проходження опалювального сезону. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву посадовця від понеділка, 29 грудня.

Дивіться також Питання виживання: на скільки вистачить газу цієї зими й чи реально захистити газову інфраструктуру

Терехов звернувся до Кабміну з вимогою знайти рішення спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зокрема, йдеться про відтермінування запланованих змін і забезпечення реальної підтримки підприємств теплової енергетики – у прифронтових регіонах і по країні загалом.

Держава має зробити відповідальний крок: зберегти тепло, зберегти людей, зберегти економіку. Комунальні експерименти під час війни – недоречні,

– наголосив він.

За словами посадовця, підняття тарифів для підприємств – це витрати, які вони "фізично не можуть проковтнути". Їхні борги вже зростають, а запланована зміна тарифів може додати ще сотні мільйонів гривень, тоді як передбачених державних компенсацій Харків не отримує кілька років.

Унаслідок цього додаткові витрати перекладуть на інших споживачів, насамперед бізнес – через підвищення тарифів для юридичних осіб. Терехов переконує, що це також збільшить навантаження на місцеві бюджети та створить ризики для стабільного теплопостачання взимку.

Нам потрібні рішення для розвитку, а не додаткові ризики,

– резюмував мер Харкова.

Нагадаємо, на засіданні 19 грудня НКРЕКП затвердила збільшення тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів, що відбуватиметься поетапно – з 1 січня та з 1 квітня 2026 року.

Чи підвищуватимуть інші тарифи?