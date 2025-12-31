Как отреагировал Терехов?

Оно якобы создает критические риски для прохождения отопительного сезона. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновника от понедельника, 29 декабря.

Терехов обратился в Кабмин с требованием найти решение совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В частности, речь идет об отсрочке запланированных изменений и обеспечения реальной поддержки предприятий тепловой энергетики – в прифронтовых регионах и по стране в целом.

Государство должно сделать ответственный шаг: сохранить тепло, сохранить людей, сохранить экономику. Коммунальные эксперименты во время войны – неуместны,

– подчеркнул он.

По словам чиновника, поднятие тарифов для предприятий – это расходы, которые они "физически не могут проглотить". Их долги уже растут, а запланированное изменение тарифов может добавить еще сотни миллионов гривен, тогда как предусмотренных государственных компенсаций Харьков не получает несколько лет.

В результате дополнительные расходы переложат на других потребителей, прежде всего бизнес – из-за повышения тарифов для юридических лиц. Терехов убеждает, что это также увеличит нагрузку на местные бюджеты и создаст риски для стабильного теплоснабжения зимой.

Нам нужны решения для развития, а не дополнительные риски,

– резюмировал мэр Харькова.

Напомним, на заседании 19 декабря НКРЭКУ утвердила увеличение тарифов на распределение газа для небытовых потребителей, что будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Будут ли повышать другие тарифы?