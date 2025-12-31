Как отреагировал Терехов?
Оно якобы создает критические риски для прохождения отопительного сезона. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление чиновника от понедельника, 29 декабря.
Терехов обратился в Кабмин с требованием найти решение совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
В частности, речь идет об отсрочке запланированных изменений и обеспечения реальной поддержки предприятий тепловой энергетики – в прифронтовых регионах и по стране в целом.
Государство должно сделать ответственный шаг: сохранить тепло, сохранить людей, сохранить экономику. Коммунальные эксперименты во время войны – неуместны,
– подчеркнул он.
По словам чиновника, поднятие тарифов для предприятий – это расходы, которые они "физически не могут проглотить". Их долги уже растут, а запланированное изменение тарифов может добавить еще сотни миллионов гривен, тогда как предусмотренных государственных компенсаций Харьков не получает несколько лет.
В результате дополнительные расходы переложат на других потребителей, прежде всего бизнес – из-за повышения тарифов для юридических лиц. Терехов убеждает, что это также увеличит нагрузку на местные бюджеты и создаст риски для стабильного теплоснабжения зимой.
Нам нужны решения для развития, а не дополнительные риски,
– резюмировал мэр Харькова.
Напомним, на заседании 19 декабря НКРЭКУ утвердила увеличение тарифов на распределение газа для небытовых потребителей, что будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.
Будут ли повышать другие тарифы?
Напомним, ранее правительство решило отсрочить запланированные изменения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Кабмин сам обратился к НКРЭКУ, чтобы выработать совместное решение.
Зато цена на электроэнергию будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года – 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления. Однако несколько меньше платить смогут потребители с официально оформленным электрическим отоплением, а также двухзонными и трехзонными счетчиками.