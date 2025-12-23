Каким будет тариф на электроэнергию?

Платить меньше в отопительный сезон смогут домохозяйства с электроотоплением. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины, в которое внесли изменения 22 октября.

Смотрите также Тариф на свет в 2026 году: вырастут ли суммы в платежках

Правительство установило для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления.

Тариф будет сохраняться как минимум до 30 апреля 2026 года, однако после его пересмотрят.

К слову, для бытовых потребителей с официально оформленным электрическим отоплением также действует определенная цена. Однако в период с 1 октября по 30 апреля они могут платить меньше:

за объем потребления до 2 000 киловатт-часов включительно – 2,64 гривны за киловатт-час ;

; за объем потребления более 2 000 киловатт-часов – 4,32 гривны за киловатт-час.

По данным Yasno, чтобы получить тариф "Электроотопление", жители домов, где нет других типов отопления, должны инициировать у районного или областного совета оформления заключения, который подтверждает факт отсутствия газификации многоквартирного дома, неработоспособности централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения. Районный или областной совет должен передать этот вывод оператору системы распределения, а он – поставщику.

Продолжает ли действовать "ночной" тариф?

Вдвое меньше за использованную в ночное время электроэнергию будут платить потребители с установленным двухзонным счетчиком:

с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время при наличии трехзонных счетчиков:

период максимальной нагрузки энергосистемы – с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00 – 6,48 гривны за киловатт-час (коэффициент 1,5);

полупиковый период – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час (коэффициент 1);

ночной период – с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час (коэффициент 0,4).

Кому компенсируют стоимость электроэнергии?