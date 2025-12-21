Кто получит 75% скидку на электроэнергию?

Как напоминают в Министерстве по делам ветеранов, в Украине 75% скидка на электроэнергию предоставляется отдельным категориям граждан, прежде всего участникам боевых действий (УБД), пишет 24 Канал.

Интересно Цена на газ в 2026 году: вырастут ли тарифы для населения

Льгота позволяет существенно сократить расходы на электроснабжение, однако ее начисление не происходит автоматически. Ее необходимо подтвердить статус и оформить документы через Пенсионный фонд Украины.

Важно! Право на скидку имеют сами участники боевых действий, а также их супруги при наличии доверенности, напоминает Пенсионный фонд.

Какие еще коммунальные услуги охватывает льгота?

Скидка 75% охватывает не только электроэнергию, но и другие ключевые жилищно-коммунальные услуги, что позволяет существенно снизить ежемесячные расходы семей участников боевых действий.

В льготный пакет входит:

квартплата;

оплата газа и централизованного отопления;

а также расходы на приобретение топлива для отопления домов, которые не имеют подключения к централизованной системе.

Важно! Льгота применяется в пределах социальных норм потребления, что означает, что экономия максимальная при стандартном использовании ресурсов, но и при необходимости большие объемы могут частично учитываться.

Какие есть выплаты дополнительные для ветеранов?