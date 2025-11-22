Кто может не платить полную цену за свет?

В декабре большинство украинцев будет оплачивать электроэнергию по обычному тарифу в 4,32 гривны за киловатт-час. Впрочем, некоторые категории потребителей смогут пользоваться льготами и платить значительно меньше, пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Интересно В Украине стартовал прием заявок на "Зимнюю поддержку"

Одним из способов экономии является установление двухзонного счетчика.

Для таких потребителей тариф в дневное время с 7:00 до 23:00 останется на стандартном уровне 4,32 гривны за киловатт-час.

А ночная электроэнергия с 23:00 до 7:00 будет обходиться вдвое дешевле: в 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Это позволяет существенно уменьшить счета, если основное потребление приходится на ночное время.

Есть ли льготный тариф для электроотопления?

В то же время в ДТЭК уточнили, что во время отопительного сезона действует отдельный тариф для домохозяйств, использующих электроотопительные установки без других систем отопления.

Кабинет министров Украины установил, что при потреблении до 2000 киловатт-часов в месяц тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час. Этот режим будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Вырастут ли тарифы после Нового Года?