Кто может подать заявку?

Получить выплату могут:

дети под опекой или попечительством;

дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);

люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

дети из числа ВПЛ, которые получают выплату на проживание;

дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;

одинокие пенсионеры, которые получают надбавку на уход.

По словам Свириденко, получить помощь можно двумя способами – онлайн через приложение Дія или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Отмечается также, что начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

Важно! Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Картку.

Полученные средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

