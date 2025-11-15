Детали собрал 24 Канал.

Насколько быстро украинцы подали заявку на "тысячу Зеленского"?

Владимир Зеленский около 16 часов 15 ноября около 16 часов сообщил, что подано уже миллион заявок через Дію.

Уже есть первый миллион заявок от украинцев в Дії на зимнюю поддержку. Среди них 106 тысяч заявок на детей. Средства на программу будут обеспечены в полном объеме. Важно поддержать наших людей. Благодарен команде Дії и всех государственных цифровых сервисов за работу. Слава Украине!

– написал гарант.

Представители Дії тоже откликнулись и напомнили, сколько продлится программа.

Уже более миллиона заявлений от украинцев и украинок на зимнюю 1000 гривен в Дії. Дієві, просто бешеная скорость в первый день старта программы "Зимняя поддержка". Но напоминаем, что время подать заявление еще есть, ведь услуга будет работать до 24 декабря,

– говорится в их сообщении.

Премьер Юлия Свириденко в свою очередь призвала узнавать обо всех деталях государственной программы на сайте zyma.gov.ua

Важно, что на сайте можно узнать не только о "зимней тысяче", но и о других программах финансовой помощи, например, о 6500 гривен для уязвимых граждан, а также о фиксированных тарифах на энергоносители, мероприятиях по энергоэффективности и специальной поддержке для прифронтовых регионов и ВПО.

Обратите внимание! Если на правительственном сайте вы не нашли ответ на свой вопрос – позвоните на горячую линию 15-45.

Кто может получить "тысячу от Зеленского" и куда ее можно потратить?

Программа государственной помощи предусмотрена в размере 1000 гривен для всех украинцев, которые находятся в Украине, на покрытие базовых расходов в начале зимы. Те, кто находится за границей, не смогут получить деньги.

Заявку на помощь для детей подают родители, опекуны или законные представители. На каждого ребенка родители могут подать отдельную заявку. Для недееспособных лиц обращение подает их опекун.

Потратить "зимнюю тысячу" можно только на определенные категории:

коммунальные услуги (оплата электроэнергии, газа, воды или теплоснабжения);

лекарства и медицинские препараты в аптеках и медицинских магазинах;

благотворительность (донаты на поддержку Вооруженных Сил Украины);

книги и печатная продукция в книжных магазинах или киосках прессы;

продукты питания (товары украинского производства, кроме подакцизных);

товары украинского производства, приобретенные в отделениях Укрпочты;

почтовые услуги (отправления, переводы, другие сервисы Укрпочты).

Получить деньги можно через Дію или Укрпочту, но снять наличными их не удастся.

А потратить средства следует до 30 июня 2026 года, иначе остатки вернут в госбюджет.