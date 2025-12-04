Что известно о программе "УЗ-3000"?
Фокус программы в декабре остается на прифронтовых общинах, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
Читайте также Тактовое движение между Киевом и Львовом: поезда между городами скоро будут курсировать ежечасно
Это более 4 000 билетов в прифронтовые регионы и из них. Самые популярные направления – это поезда из или в Харьков и Запорожье.
Сегодня – в четверг, 4 декабря – УЗ открыла возможность пассажирам с детьми приехать из прифронтовых регионов в Киев или Львов и приобщиться к "Волшебных Экспрессов" – железнодорожных паровозных туров ко Дню Святого Николая.
Около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова уже зарегистрировались, чтобы использовать такую "волшебную" праздничную возможность,
– отметили в компании.
Интересно! Всего в программе в день запуска уже зарегистрировались более 100 000 пользователей.
Что еще известно о программе?
Напомним, что билеты по программе "3 000 километров по Украине" доступны в приложении уже со среды – 3 декабря. Об этом сообщили в Укрзализныце.
В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет,
– говорится в сообщении.
Программой можно воспользоваться так:
- Обновить приложение;
- Активировать программу;
- Выбрать рейс.
Следует также добавить, что за первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу. Первая тысяча билетов из прифронтовых областей разлетелась очень быстро.
Что еще известно об Укрзализныце?
Укрзализныця запустит новый поезд до Варшавы. Кроме того, уже в декабре 2025 года Укрзализныця запустит ряд международных сообщений – в Германию, Польшу, Австрию и Венгрию.
Также Укрзализныця анонсировала новые сообщения в Германию. Они будут происходить с одной пересадкой.