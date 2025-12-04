Что известно о программе "УЗ-3000"?

Фокус программы в декабре остается на прифронтовых общинах, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Это более 4 000 билетов в прифронтовые регионы и из них. Самые популярные направления – это поезда из или в Харьков и Запорожье.

Сегодня – в четверг, 4 декабря – УЗ открыла возможность пассажирам с детьми приехать из прифронтовых регионов в Киев или Львов и приобщиться к "Волшебных Экспрессов" – железнодорожных паровозных туров ко Дню Святого Николая.

Около 500 семей из Запорожья, Харькова, Сум и Чернигова уже зарегистрировались, чтобы использовать такую "волшебную" праздничную возможность,

– отметили в компании.

Интересно! Всего в программе в день запуска уже зарегистрировались более 100 000 пользователей.

Что еще известно о программе?

Напомним, что билеты по программе "3 000 километров по Украине" доступны в приложении уже со среды – 3 декабря. Об этом сообщили в Укрзализныце.

В декабре - это поезда в и из прифронтовых городов. Устанавливайте или обновляйте приложение, выбирайте маршрут и отправляйтесь к родным и близким. Будьте ближе с теми, кто ждет,

– говорится в сообщении.

Программой можно воспользоваться так:

Обновить приложение; Активировать программу; Выбрать рейс.

Следует также добавить, что за первый час уже более 30 тысяч украинцев активировали программу. Первая тысяча билетов из прифронтовых областей разлетелась очень быстро.

