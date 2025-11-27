Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Смотрите также Укрзализныця повысит цены на билеты: кому придется заплатить больше

Что известно о движении поезда Львов – Киев?

С 14 декабря Львов и украинскую столицу соединит еще один рейс, который будет курсировать по графику – каждый час. Укрзализныця вводит тактовое движение.

Это означает, что на самом популярном направлении Киев – Львов – Киев поезда будут курсировать по стабильному и повторяющимся расписанию – каждый час. Подавляющее большинство поездов будут курсировать круглогодично с несколькими исключениями для "внепикового" периода,

– говорится в сообщении.

В Укрзализныце объяснили, что тактовое движение введен для четкого курсирования поездов с одинаковыми интервалами. Тактовость рейсов давно работает в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах Европы с развитой железнодорожной сетью. Украинская железнодорожная компания уже протестировала действие такой модели на местной электричке в Киеве, под названием Kyiv City Express.

Основное преимущество такой системы – предсказуемость, когда пассажиры точно знают время прибытия своего поезда. К тому же такое расписание легко запомнить.

Используя тактовый рейс между Киевом и Львовом, Укрзализныця сможет равномерно распределить пассажиропоток в течение суток и минимизировать пиковые нагрузки.

Какие еще изменения ввела Укрзализныця?