Программа "УЗ-3000" по бесплатным поездкам: Свириденко назвала дату запуска

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Юлии Свириденко во время заседания ВР.

Когда начнет действовать программа УЗ-3000?

Программа по бесплатным перевозкам по железной дороге УЗ-3000 должна заработать уже 1 декабря, и будет действовать в течение 4 месяцев.

Глава правительства Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству сообщила, что программа, по которой украинцы смогут бесплатно ездить поездами "Укрзализныци" в пределах общего лимита 3000 километров, будет реализовываться в течение 4 месяцев, когда есть низкий спрос на УЗ, но есть постоянные высокие расходы.

Что известно об УЗ-3000?