Програма "УЗ-3000" з безкоштовних поїздок: Свириденко назвала дату запуску
Ірина Марціяш
Основні тези
  • Глава українського уряду висловилася про програму УЗ-3000 з безкоштовних перевезень.
  • Вона назвала конкретну дату, коли має запуститися ця програма.

Програма УЗ-3000 з безкоштовних перевезень має запуститися в грудні / Колаж 24 Каналу (Фото Getty Images, ілюстративні)

В Україні нещодавно анонсували нову програму транспортної підтримки для українців – УЗ-3000. Глава уряду назвала дату старту програми.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Юлії Свириденко під час засідання ВР.

Коли почне діяти програма УЗ-3000?

Програма з безкоштовних перевезень залізницею УЗ-3000 повинна запрацювати вже 1 грудня, і діятиме протягом 4 місяців.

Глава уряду Юлія Свириденко на годині запитань до уряду повідомила, що програма, за якою українці зможуть безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці" в межах загального ліміту 3000 кілометрів, буде реалізовуватися впродовж 4 місяців, коли є низький попит на УЗ, але є постійні високі видатки.

Що відомо про УЗ-3000?

  • Володимир Зеленський 1 листопада повідомив, що він доручив підготувати спеціальну програму транспортної підтримки українців.

  • В Укрзалізниці зазначили, що вони долучаються до "Зимової Підтримки". Там пояснили, що 3 000 кілометрів – це відстань найдовшого рейсу по Україні в обох напрямках.

  • В компанії вказали, що програма допоможе зменшити навантаження в пікові періоди, адже стимулюватиме подорожі в непікові періоди.