Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что такое программа "УЗ-3000"?

В Укрзализныце объяснили, что дистанцию в 3000 километров выбрали неслучайно – это расстояние, равное путешествию туда и обратно самым длинным на сегодня рейсом по Украине.

Мы хотим, чтобы доступно открыть нашу страну мог каждый, даже если это путешествие из одного края нашей страны в другой!

– добавили в компании.

Отмечается, что программа "УЗ-3000" призвана уменьшить нагрузку в пиковые периоды, ведь будет стимулировать путешествия в менее популярное время.

В Укрзализныце также отметили, что эта инициатива является важной частью системного государственного финансирования пассажирских перевозок и дает железнодорожникам уверенность в будущем отрасли.

Работаем, чтобы все быстро запустить. Вернемся с деталями уже скоро,

– говорится в сообщении.

Что известно о новой "Зимней поддержке"?