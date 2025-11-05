Какие билеты будут стоить дороже?

Акционерное общество планирует внедрить "динамическое ценообразование" на билеты в спальные вагоны и первого класса "Интерсити", пишет 24 Канал со ссылкой на члена Наблюдательного совета УЗ Сергея Лещенко во время выступления в Верховной Раде.

Дело в том, что компании нужны деньги:

для восстановления подвижного состава; для ремонтной инфраструктуры.

Согласно словам Лещенко, избежать привлечения государственной помощи и индексации грузовых тарифов можно было бы подняв стоимость билетов на дальнее сообщение в 3 – 4 раза.

Чтобы вы понимали, какой это будет стресс. Тогда я понимаю, возможно, некоторые к этому готовы, но точно не поддерживают украинцы в сложных условиях нынешней войны,

– заявил Сергей Лещенко.

Именно поэтому, по его словам, компания выбирает другой путь – повышение цен только для премиум-сегмента. То есть поднять динамическое ценообразование на СВ и первого класса "Интерсити".

Это частично улучшит результат, но не полностью",

– отметил член Наблюдательного совета УЗ.

Однако для полной стабилизации ситуации компании планирует и другие действия. Например, получить помощь из бюджета: Укрзализныця просит 16 миллиардов гривен в следующем году на компенсацию убытков от пассажирских перевозок. В этом году компания может получить 13 миллиардов.

Также в планах индексировать грузовые тарифы. Отмечается, что повышение в два этапа может принести компании 22 миллиарда гривен.

Заметьте! Лещенко предлагает, в частности, сдавать металлолом. По его словам, может предоставить до 10 миллиардов гривен.

Следует также добавить, что убытки Укрзализныци за 2023 год составляют 7,195 миллиарда гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. В то же время потери грузовых перевозок за 2021 – 2025 годы достигли 49%.

Обратите внимание! Отмечается, что "все ресурсы железной дороги исчерпались", а она скоро "может остановиться".

