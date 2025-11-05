Які квитки коштуватимуть дорожче?

Акціонерне товариство планує впровадити "динамічне ціноутворення" на квитки у спальні вагони та першого класу "Інтерсіті", пише 24 Канал з посиланням на члена Наглядової ради УЗ Сергія Лещенко під час виступу у Верховній Раді.

Річ у тім, що компанії потрібні гроші:

для відновлення рухомого складу; задля ремонтної інфраструктури.

Згідно зі слів Лещенко, уникнути залучення державної допомоги та індексації вантажних тарифів можна було б. Але тільки піднявши вартість квитків на далеке сполучення в 3 – 4 рази.

Щоб ви розуміли, який це буде стрес. Тоді я розумію, можливо, дехто до цього готовий, але точно не підтримують українці в складних умовах нинішньої війни,

– заявив Сергій Лещенко.

Саме тому, за його словами, компанія обирає інший шлях – підвищення цін лише для преміум-сегменту. Тобто підняти динамічне ціноутворення на СВ та першого класу "Інтерсіті".

Це частково покращить результат, але не повністю",

– зазначив член Наглядової ради УЗ.

Однак для повної стабілізації ситуації компанії планує й інші дії. Наприклад, отримати допомогу з бюджету: Укрзалізниця просить 16 мільярдів гривень наступного року на компенсацію збитків від пасажирських перевезень. Цього року компанія може отримати 13 мільярдів.

Також у планах індексувати вантажні тарифи. Зазначається, що підвищення у два етапи може принести компанії 22 мільярди гривень.

Зауважте! Лещенко пропонує, зокрема, здавати металобрухт. За його словами, може надати до 10 мільярдів гривень.

Слід також додати, що збитки Укрзалізниці за 2023 рік становлять 7,195 мільярда гривень. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. Водночас втрати вантажних перевезень за 2021 – 2025 роки досягли 49%.

Зверніть увагу! Наголошується, що "всі ресурси залізниці вичерпались", а вона скоро "може зупинитися".

