Що відомо про державний борг України?

Основним чинником зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу, передає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Станом на 31 жовтня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 276,2 мільярда гривень (або 197,2 мільярда доларів США), зокрема:

Державний зовнішній борг – 6 090,87 млрд гривень (73,6%) або 145,12 мільярда доларів США; Державний внутрішній борг – 1 899,14 мільярда гривень (22,9%), або 45,25 мільярда доларів США; Гарантований державою борг – 286,2 мільярда гривень (3,4%), або 6,8 мільярда доларів США.

Основним чинником цього зростання стало збільшення зовнішнього державного боргу, зокрема за рахунок отримання пільгового фінансування від міжнародних партнерів,

– йдеться у повідомленні.

У жовтні поточного року Україна отримала кредит ЄС на суму 4 мільярдів євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Його погашення здійснюватиметься завдяки джерелами, інших ніж Держбюджет країни, зокрема за допомогою доходів від російських заморожених активів.

Також слід згадати гроші, які надійшли від Світового банку:

280 мільйонів доларів США за проєктом SURGE ("Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління"); 30 мільйонів доларів США за проєктом THRIVE ("Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність").

Також Україна отримала кредит на суму 100 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб.

Водночас гарантований державою борг у жовтні зменшився на 5,6 мільярда гривень:

Гарантований зовнішній борг зменшився на 2,76 мільярда гривень до 208 мільярдів гривень. Гарантований внутрішній борг зменшився на 2,87 мільярда гривень до 78,2 мільярда гривень.

У розрізі кредиторів більшу частину державного боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 65,2%,

– пояснили у Мінфіні.

Зауважте! Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23,7%, а частка випущених цінних паперів на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 3,1%.

Нагадаємо, що станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 мільярда гривень (або 194,2 мільярда доларів). Про це повідомив Мінфін 30 жовтня поточного року.

У вересні державний та гарантований борг збільшився на 78,4 мільярда гривень (або 1,63 мільярда доларів США). Зростання відбулося передусім через збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Євросоюзу, Світового банку та урядів країн-партнерів

Зверніть увагу! Зазначено, що середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватись, а середньозважений термін до погашення подовжуватись.

Що ще відомо про Державний борг?